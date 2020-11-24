В Роспотребнадзоре оценили особенность симптомов COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС оценила особенность симптомов коронавируса.

По ее словам, симптомов, которые характерны исключительно для COVID-19 и не встречаются при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено. Специалист пояснила, что признаки коронавирусной инфекции могут встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе и неинфекционных.

Например, потеря обоняния может случиться при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ. Диарея встречается при проявлении кишечных инфекций, а одышка может появиться при различных заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов. «Все клинические проявления этого заболевания были подробно описаны еще весной 2020 года. Ничего нового пока не появилось», — заключила специалист.

Ранее Пшеничная заявила, что появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое грозное проявление коронавируса. Она призвала при обнаружении этого симптома немедленно обращаться к врачу. По ее словам, в период пандемии о развитии COVID-19 в большинстве случаев свидетельствует сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния. Однако даже такая комбинация клинических признаков встречается и при других заболеваниях.