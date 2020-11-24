Роспотребнадзор допустил ежегодное возвращение коронавируса

Коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, передает ТАСС.

Попова допустила, что инфекция будет особенно активна в холодное время года, так как ее сезонность все более выраженная. Она указала, что в холодный для Северного полушария период коронавирус был в Европе, а в холодный для Южного полушария период активировался и там.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост роста заражений коронавирусом увеличился в 2,8 раза с 1 октября. По ее словам, 1 октября этот показатель составлял 6,1, а 23 ноября — 17,1. Она добавила, что с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением инфекции продолжает осложняться.

За последние сутки В России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 23 226 выздоровления и 491 летальный исход. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 634 671 выздоровление и 37 031 летальный исход.