Россия
 
Последние новости
В Петербурге мужчина захватил в заложники детей
Россия обновит «выжигающее целые гектары» оружие
Пассажир с отрицательным тестом на коронавирус заразил попутчиков в самолете
Роспотребнадзор назвал возможные сроки сохранения ограничений в России
Избитый Прилучный подаст заявление в полицию и расскажет о произошедшем на ТВ
В России не нашли случаев повторного заражения коронавирусом
Европе предсказали проблемы из-за долгов
Школьница узнала о своей беременности за три дня до родов
Жириновский предсказал роспуск Пенсионного фонда
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор оценил опасность мутаций коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Самарин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее других штаммов. Опасность мутаций COVID–19 в РФ оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

«В вирусах, которые циркулируют в Российской Федерации, изменений опасных или чреватых опасностями для эпидситуации нет», — сказала она.

По ее словам, наблюдаемые сегодня изменения не оказывают существенного влияния на проявления вируса в организме человека, «то есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее».

Ранее во вторник Анна Попова заявила, что коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. По ее словам, особенно активной инфекция может быть в холодное время года.

17 ноября стало известно об обнаружении в Сибири коронавируса с единичными вариантами мутаций. Ранее мутация M153T в S-белке была обнаружена в 13 регионах, в том числе в Москве и Петербурге.

За последние сутки В России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор призвал не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России
Роспотребнадзор опроверг исчезновение антител после COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о заразности мутировавшего коронавируса