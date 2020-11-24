Роспотребнадзор оценил опасность мутаций коронавируса в России

Циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее других штаммов. Опасность мутаций COVID–19 в РФ оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

«В вирусах, которые циркулируют в Российской Федерации, изменений опасных или чреватых опасностями для эпидситуации нет», — сказала она.

По ее словам, наблюдаемые сегодня изменения не оказывают существенного влияния на проявления вируса в организме человека, «то есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее».

Ранее во вторник Анна Попова заявила, что коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год. По ее словам, особенно активной инфекция может быть в холодное время года.

17 ноября стало известно об обнаружении в Сибири коронавируса с единичными вариантами мутаций. Ранее мутация M153T в S-белке была обнаружена в 13 регионах, в том числе в Москве и Петербурге.

За последние сутки В России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.