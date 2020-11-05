Психиатры назвали опасное при COVID-19 состояние психики

Тревога из-за положительного результата на коронавирус может ослабить иммунитет, спровоцировать появление новых симптомов и усложнить лечение. Влияние этого состояния психики на самочувствие больного «Газете.Ru» описали опрошенные специалисты.

Врач-психиатр Константин Ковалев рассказал, что паника может усугубить течение болезни, поскольку из-за нее ухудшается работа иммунной системы, снижается сопротивляемость инфекции. Психиатр Анна Павлова уточнила, что при нестабильном психическом состоянии вырабатываются вещества, поддерживающие воспаление. «Тревога нарушает критическое понимание происходящего, усиливает текущие симптомы болезни, вызывает мнимые, ложные ощущения, мешающие правильному лечению и оценке состояния», — пояснила она.

Павлова также отметила, что тревожное состояние мешает контакту с врачом и лечению, пациент может проявлять недоверие медикам и предписаниям. Часто такое поведение приводит к осложнениям, добавила она.

Многие зараженные больше боятся лечения, чем самого вируса. По словам психиатра Кристины Савицкой, многие ее пациенты переживают, что их будут «пичкать химией». Она рекомендует людям относиться к инфекции философски, поскольку большинство населения рано или поздно заболеют COVID-19.

Психотерапевт Елена Антонова сказала изданию, что инфицированному человеку необходимо вернуться из страшных фантазий в реальность. «Если у вас ковид, нужно для себя понять и принять, что вы уже заболели, иначе вернуться обратно не получится», — сказала медик.

Если самостоятельно справиться с тревогой не выходит, рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту.