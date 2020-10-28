В Минздраве назвали способ отреагировать без паники на выявление COVID-19

Чтобы отреагировать без паники в случае выявления COVID-19, надо изучить необходимую информацию, которая поможет определить план действий. Такой способ подготовки к тестированию назвал главный внештатный психолог Минздрава Юрий Зинченко, передает «Москва 24».

Специалист объяснил, что неопределенность и непредсказуемость ситуации часто вызывают повышенную тревогу, эмоциональное напряжение и панику. По его словам, коронавирус стал не так страшен, потому что способы его лечения уже известны и применяются в России.

Еще до постановки диагноза стоит ознакомиться с инструкциями Минздрава, обратиться к специалисту и получать информацию только из проверенных источников. «Это необходимо и для того, чтобы в случае возникновения необходимости мы уже были готовы действовать рационально, четко и эффективно», — сказал Зинченко.

Психолог добавил, что если не получается справиться с переживаниями самостоятельно, стоит определить круг близких, которые смогут поддержать в сложившейся ситуации.

Ранее российские врачи нназвали факторы, влияющие на возможность заразиться COVID-19 — это качество иммунитета человека и количество вируса, попавшего в организм. Кроме того, на передачу инфекции влияют влажность и температура воздуха — риск заражения вырастает в закрытом непроветриваемом помещении.

За последние сутки в России вновь зафиксировали рекорд по смертности пациентов с COVID-19 — их число составило 346. Также выявлено 16 202 новых случая заражения и 12 361 выздоровление. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 26 935 пациентов, выздоровел 1 171 301.