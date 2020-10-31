Россияне потеряли уверенность в завтрашнем дне

Почти половина россиян — 49 процентов — потеряла уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорится в опросе Фонда общественного мнения (ФОМ).

Свою уверенность в завтрашнем дне выразили 45 процентов респондентов, а 68 процентов участников опроса полагают, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Противоположное мнение высказали 24 процента россиян.

Как отметили в ФОМ, чаще других о неблагоприятной обстановке в России говорила молодежь. Среди причин, которые препятствуют долгосрочному планированию своей жизни, респонденты на первой место поставили отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19 процентов). На втором месте — эпидемия коронавируса (18 процентов). Еще 11 процентов опрошенных заявили о росте безработицы и низкой зарплате, а 8 процентов считают, что планам на будущее мешают экономические проблемы, действия властей и рост цен.

При этом за последние три с половиной года выросла доля тех, кто живет сегодняшним днем. Так, в марте 2017 года их было 60 процентов, а сейчас — 65 процентов. Число ориентированных на будущее россиян наоборот сократилась с 29 до 25 процентов.

Ранее выяснилось, что главный страх россиян связан с коронавирусом меньше, чем с потерей телефона или работы. Риск заболеть COVID-19 находится на последнем месте среди двух десятков причин для тревоги. Однако вакцинация от коронавируса воспринимается людьми как более значительная угроза. Главный страх молодежи — потеря мобильного телефона.