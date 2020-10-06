Психолог перечислил главные страхи россиян

Страх одиночества — самый распространенный среди россиян, рассказал психолог Сергей Ланг. Его слова передает радио Sputnik.

«Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека — является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни», — отметил специалист. Он убежден, что на этом концентрируются все больше одиноких женщин.

Второй в числе главных страхов жителей России — потеря работы. Подобная фобия, по мнению психолога, обострилась во время пандемии коронавируса, так как люди ежедневно живут в страхе попасть под сокращение и потерять доход.

Третий по распространенности страх россиян — аэрофобия. Ланг объяснил, что он связан с частотой новостей об авиапроисшествиях, из-за чего люди предпочитают путешествия на автомобиле или поезде.

Человек, по словам психолога, устроен так, что проецирует все проблемы на себя, что изматывает его и мешает жить комфортно. Чтобы бороться со страхами, нужно встречаться с ними лицом к лицу, а также через силу делать то, чего боишься, посоветовал он.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал о причинах неудачливости россиян. Они, по его мнению, кроются в излишней скромности и «синдроме самозванца», который проявляется в чувстве случайности любых достижений и успехов.