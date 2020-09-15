Названа причина неудачливости россиян

Неудачливость россиян кроется в излишней скромности, граничащей с болезненной неуверенностью в себе и «синдромом самозванца». Эту причину в беседе с радио Sputnik назвал директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Ощущение себя самозванцем часто возникает у людей, которые в детстве сталкивались с синдромом отличника и стремились к перфекционизму. Во взрослом возрасте человеку может казаться, что его достижения и успехи незаслуженны и достались случайно. Психолог пояснил, что в основе таких переживаний лежит страх перед успехом. Некоторые люди склонны обесценивать себя, чтобы «подстелить соломку на будущее», если произойдет какая-то неудача.

«Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя», — уточнил Ключников.

Избавиться от синдрома самозванца и нежелания становиться успешным можно, для этого надо начать следить за своими достижениями и отмечать их в дневнике. Такой список поможет разграничить реальные успехи и мнение других людей. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, психолог советует обратиться к специалисту.

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