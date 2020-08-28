Объяснен отказ молодежи от моды на секс и алкоголь

Современная молодежь отказывается от моды на алкоголь, табак и секс. Это объясняется тем, что поколение Z больше заботится о себе и своем здоровье, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» доцент кафедры социальной психологии в МГУ Александр Рикель.

По словам эксперта, в последнее время развивается мода на осознанность и хорошее отношение к природе и своему телу. «В 90-е вот был героиновый шик — это была другая мода. Сейчас эта. Нельзя сказать, что люди становятся умнее или глупее.(...) Хорошо, что они меньше пьют-то, здоровее будут», — пояснил Рикель.

По его словам, мода на секс и беспорядочные половые связи также остается в прошлом. Нынешнее поколение, уверен специалист, нацелено на длительные отношения и создание семьи. Психолог отметил и то, что молодежь стала больше печься о безопасности — не только для себя, но и для окружающих.

Ранее в ходе опроса российская молодежь назвала свои главные жизненные приоритеты. Ими оказались материальный достаток и хороший эмоциональный климат в семье. Менее популярными ценностями оказались наличие свободного времени, жилищные условия и общение с друзьями.