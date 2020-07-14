Российская молодежь назвала главные жизненные приоритеты

Наиболее важными жизненными приоритетами для российской молодежи оказались материальный достаток и хороший эмоциональный климат в семье. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает RT.

Издание отмечает, что материальный достаток на первое место поставили 60 процентов опрошенных, а семейные отношения — 29 процентов. Менее популярными жизненными приоритетами оказались наличие свободного времени для увлечений (22 процента), жилищные условия (22 процента) и общение с друзьями (21 процента). Наименее важными молодые россияне сочли наличие постоянного партнера и получение высшего образование (по пять процентов).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее сексолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук, комментируя исследование американских ученых, согласно которому треть американцев в возрасте от 18 до 24 лет вообще не занимается сексом, заявил, что снижение сексуальной активности среди современной молодежи произошло из-за широкого распространения порнографии и увлечения соцсетями. Отношения в семье, по мнению сексолога, также влияют на интерес молодежи к сексу. Так, если человек вырос в неполной семье и не получил хорошего примера отношений от родителей, то он рискует «скатиться в формально-бытовой стиль общения» с противоположным полом.

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