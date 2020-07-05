Сексолог раскрыла признаки склонных к изменам партнеров

Сексолог Анна Амбарцумян раскрыла секреты того, как распознать в будущем партнере черты поведения, говорящие о его склонности к изменам. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам специалиста, и мужчины, и женщины, любящие свободу, ведут себя одинаково. Они говорят, что измены неизбежны и даже нормальны. Кроме того, они считают, что свободные отношения несут в себе удовольствие, в то время как сосредоточенные друг на друге люди лишены такой возможности.

Второй признак будущего изменника или изменницы заключается в постоянных заявлениях о невозможности их измены. Они часто поднимают эту тему в разговорах, постоянно подчеркивая, что неверность — это плохо. Кроме того, они могут проявлять интерес к вашим перепискам и даже ревновать. Такое поведение может говорить о том, что они — собственники, а также сами способны на измену.

Последний признак, указывающий на склонность избранника или избранницы «сходить налево» — бегающий взгляд. Если человек часто засматривается на других мужчин и женщин, значит, находится в постоянном поиске. Сексолог отмечает, что такие люди никогда не смогут хранить верность, поскольку крайне свободолюбивы и неспособны измениться.

Ранее заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока рассказала, что в России несколько лет назад появилась новая сексуальная ориентация — асексуал. Молодые россияне начали сознательно отказываться от секса. Сексолог отметила, что такой феномен возник на фоне резко противоположного явления — слишком раннего сексуального дебюта в возрасте 11-12 лет.

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