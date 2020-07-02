Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями

Пользовательница соцсети Twitter показала скриншот переписку с парнем, на которой, как она считает, запечатлен факт его обмана. В комментариях многие согласились с опасениями девушки, другие — высмеяли ее способность раскрывать ложь по одной детали.

Проживающая в американском городе Майами юзер prettydreka 1 июля опубликовала изображение переписки со своим парнем. Он прислал ей фотографию и написал, что проводит время вместе с друзьями мужского пола. На снимке видны его и их ноги. Однако девушка заметила рядом с ним часть ноги с ярким педикюром. Пользовательница уверена, что таким образом парень скрывает от нее, с кем он находился на самом деле.

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В комментариях многие поразились тому, как она разглядела такую неочевидную деталь на снимке. «Тот факт, что он не заметил этого перед отправкой фото, показывает разницу между мужчиной и женщиной», — уверена ronellexo. Были и те, кто похвалил юзера за внимательность. «Мы, девушки, замечаем все. Нам иногда даже и не нужно специально выискивать что-то», — написала Issaprettygurll.

Однако множество юзеров отметили, что таким образом девушка уверена в неверности возлюбленного. «Там полно парней. Ты пытаешься додумать что-то и вообще неуверенная в себе», — написала Jtimber2000. Некоторые указали на то, что это могла быть девушка одного из друзей парня.

Ранее пользователи Twitter рассказали о худших и наиболее смешных отговорках, которыми их знакомые оправдывали измены.

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