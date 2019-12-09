В сети поделились худшими оправданиями мужских измен

Пользователи Twitter рассказали о худших и наиболее смешных, на их взгляд, отговорках, которыми их знакомые оправдывали измены. Тред запустила женщина под ником tess: по ее словам, бывший пояснил, что изменил ей из-за ее страха перед вождением автомобиля.

Комментаторша DezDoesSkin заявила, что возлюбленный предпочел ей другую, когда она отказалась заниматься с ним сексом во время менструации. «Потому что я пришла домой в плохом настроении. Потому что я была в другом штате. Потому что он был пьян. Но мой личный фаворит — это “я не хотел будить тебя"», — пожаловалась девушка под ником MarionAidan.

Пользовательница abbygov поведала, что ее бывший парень нашел «научное» оправдание своей беспорядочной половой жизни в том, что он когда-то был вынужденно лишен секса. Angelinaj0108 была беременна, когда ее возлюбленный изменил ей: он оправдал это желанием снять стресс, который появился из-за ее нервного состояния. Еще одна девушка заявила, что бывший объяснил измену фразой «я боялся, что ты не понравишься моему отцу». Еще один изменщик пояснил, что «забыл», что у него есть девушка.

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«Только что вспомнила еще одну! Он сказал мне, что это потому, что я была "слишком городской девушкой", и что он не мог себе представить, чтобы я просыпалась рано, чтобы ухаживать за коровами», — поделилась AJK124. Еще одна девушка заявила, что встречалась с парнем, который во всем винил ее — якобы она хотела, чтобы он изменился, и не принимала его недостатки. «Он сидел на героине», — пояснила комментаторша.

Многих пользователей позабавила история девушки Мариссы, которая уличила своего парня в обмане благодаря соцсетям, однако тот утверждал, что его аккаунт взломали. «Я не знаю, как работают эти хакеры», — оправдывался изменщик. Некоторые юзеры утверждали, что эта фраза достойна того, чтобы стать мемом.

Ранее австралийка Лилли обнаружила, что ее возлюбленный изменял ей. Секрет раскрылся, когда женщина обнаружила тайный профиль бойфренда в Facebook.

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