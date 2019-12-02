Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал. Молодые россияне начали сознательно отказываться от секса, заявила заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока в интервью News.ru.

«Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает еще в 14-15 лет, когда у него еще не было близости. Такой человек так и остается девственником. Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем», — уточнила Сорока.

Кроме того, сексолог отметила, что такой феномен возник на фоне резко противоположного явления — слишком раннего сексуального дебюта в возрасте 11-12 лет. По ее словам, половую жизнь в этом возрасте начинают вести, как правило, подростки из глубинки. Так, Сорока отметила, что практически в каждой школе в российских поселках есть около 3-4 девочек, которые забеременели до 9-го класса.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в России не должны нарушаться права представителей секс-меньшинств. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

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