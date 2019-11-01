Патриарх Кирилл захотел увеличить население России

Население России следует увеличить более чем до 160 миллионов человек, а продолжительность жизни — более чем до 90 лет. Это следует из стратегии народосбережения в России до 2050 года, которую обнародовал возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Всемирный русский народный собор (ВРНС). Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», стратегия была разработана по «благословению патриарха Кирилла».

Стратегия направлена на «укрепление традиционных ценностей и повышение желаемой рождаемости, выступающей залогом роста численности населения». Ее основными приоритетами до 2050 года являются популяризация многодетной кровной семьи и материнства, укрепление мотивации на ведение здорового образа жизни, укрепление традиционных ценностей, сокращение смертности, а также повышение миграционной привлекательности для россиян, которые живут за рубежом.

В конституции предлагается закрепить базовые основы народосбережения, а брак определять как «союз мужчины и женщины». Кроме того, предлагается создать благоприятный режим для работы институтов, которые обеспечивают укрепление семьи, а также пропаганду «нравственного и физически здорового образа жизни».

Основные экономические меры стратегии касаются введения материнского, семейного и отцовского капитала при рождении первого ребенка, а также снятия ограничений на его использование. Кроме того, предлагаются ежемесячные денежные выплаты беременным женщинам и детям до трех лет, чтобы они были обеспечены полноценным питанием. ВРНС также предлагает ввести льготную ипотеку при рождении первого ребенка под 3,5 процента годовых, а второго и последующего — 0 процентов.

Для ее реализации предлагается проводить социологические обследования семей с детьми, изучать репродуктивные планы населения и миграционные настроения. Отмечается, что для достижения целей стратегии расходы на господдержку народообеспечения необходимо последовательно увеличить на не менее чем 2,4 процента ВВП.

По данным «Ведомостей», в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не поддержали документ. В Минэкономразвития отказались от комментариев. Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пока не ответили, возможно ли реализовать предложения Собора о снижении ипотечных ставок.

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