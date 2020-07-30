Названа истинная причина роста продаж презервативов на самоизоляции в России

Рост продаж презервативов во время самоизоляции в России произошел из-за стремления жителей страны делать запасы. Истинную причину этого явления назвал сексолог, психотерапевт, президент общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук в интервью «Ленте.ру».

Материалы по теме «Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно

«Люди запасались не только гречкой, но и презервативами. Из-за этого продажи какое-то время действительно возрастали. А когда карантин сняли, продажи упали из-за того, что у людей остались запасы», — сказал сексолог, комментируя данные DSM Group о росте продаж презервативов на 30 процентов в марте и статистику Durex о снижении сексуальной активности людей во всем мире.

При этом Кульгавчук добавил, что в гармоничных парах секса на самоизоляции стало больше. «По личным наблюдениям могу сказать, что если раньше в среднем люди занимались сексом 1-2 раза в неделю, то в период самоизоляции в этих же парах количество секса увеличилось до 3-4 раз в неделю», — сказал он.

Ранее Кульгавчук заявил, что снижение сексуальной активности среди современной молодежи произошло из-за широкого распространения порнографии и увлечения соцсетями. Отношения в семье, по мнению сексолога, также влияют на интерес молодежи к сексу. Так, если человек вырос в неполной семье и не получил хорошего примера отношений от родителей, то он рискует «скатиться в формально-бытовой стиль общения» с противоположным полом.