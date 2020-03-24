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В России подскочили продажи презервативов

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8 процента в стоимостном выражении. Лидерами рынка презервативов стали бренды Durex (46,75 процента продаж), Contex (41,91 процента) и Sico (6,28 процента).

Также, говорится в исследовании, с середины февраля в России отмечается стабильный прирост продажи антидепрессантов.

23 марта музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram серию стихотворений, посвященных экономическому кризису и коронавирусу. В одном из произведений артист пожаловался на сексуальную маньячку, с которой оказался в карантине. Он поведал, что спустя неделю самоизоляции у него начало сводить ноги от постоянных сексуальных утех.

19 марта детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на несколько вопросов о коронавирусе. Он отметил, что во время секса коронавирус легко передать в «процессе поцелуев», и уточнил, что уже в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».

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