Шнуров пожаловался на сексуальную маньячку в карантине

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram серию стихотворений, посвященных экономическому кризису и коронавирусу. В одном из произведений артист пожаловался на сексуальную маньячку, с которой оказался в карантине.

День был переломный третий.

Секс, от ночи до зари.

Хорошо, не слышат дети,

Нет у нас их. Ты ори!

Пятый день я обессилел,

А она вошла во вкус.

Расцарапала всю спину,

И оставила укус.

Шнуров поведал, что спустя неделю самоизоляции у него начало сводить ноги от постоянных сексуальных утех.

Через семь дней вдруг я понял,

Выяснилось, что она,

Не прекрасная тихоня,

А почти что сатана!

Ноги сводит враскорячку.

Ведь она, как не крути,

Сексуальная маньячка.

Ох, спасибо, карантин.

Артист также высмеял утверждение патриархом Кириллом текстов молитв за победу над коронавирусом.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, —

Это вам, блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Шнуров предложил китайцам учить русский язык, чтобы получить доступ к молитвам, а также призвал отправить тексты в Италию и в США.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение.

17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!