Шнуров пожаловался на сексуальную маньячку в карантине

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram серию стихотворений, посвященных экономическому кризису и коронавирусу. В одном из произведений артист пожаловался на сексуальную маньячку, с которой оказался в карантине.
День был переломный третий.
Секс, от ночи до зари.
Хорошо, не слышат дети,
Нет у нас их. Ты ори!
Пятый день я обессилел,
А она вошла во вкус.
Расцарапала всю спину,
И оставила укус.
Шнуров поведал, что спустя неделю самоизоляции у него начало сводить ноги от постоянных сексуальных утех.
Через семь дней вдруг я понял,
Выяснилось, что она,
Не прекрасная тихоня,
А почти что сатана!
Ноги сводит враскорячку.
Ведь она, как не крути,
Сексуальная маньячка.
Ох, спасибо, карантин.
Артист также высмеял утверждение патриархом Кириллом текстов молитв за победу над коронавирусом.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, —
Это вам, блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Шнуров предложил китайцам учить русский язык, чтобы получить доступ к молитвам, а также призвал отправить тексты в Италию и в США.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения