Шнуров рассказал о планах на депутатство и своем ценнике

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал матерное стихотворение, в котором сравнил себя со скончавшимся народным артистом СССР и депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Иосифом Кобзоном. Произведением исполнитель поделился в Instagram.
Артист рассказал о планах на депутатство — пообещал перестать ругаться матом, поменять свой песенный репертуар, начав исполнять патриотичные песни, и перестать «употреблять».
Я разучусь ругаться матом
И примирюсь, как мирный атом.
Когда я стану депутатом,
Другие песни запою.
Романсы, вальсы о природе,
О родине и о народе,
И песни о прекрасном вроде,
В программочку войдут мою.
Музыкант также рассказал, что, как и Кобзон, будет выходить «на ту же сцену», но за другой ценник.
Я голосом спугну ненастье,
Когда сойдусь в экстазе с властью,
И снова я скажу вам, — здрасьте.
Как собирательный Кобзон,
Я выйду к вам на ту же сцену,
Но только за другую цену,
И в пояс поклонюсь в конце, ну
Есть же в этом всем резон.
В конце стихотворения артист задумался, стоит ли ему действительно менять свое поведение и оказываться под чьим-либо контролем.
Употреблять ***** [черт подери] точно брошу.
Избранника попру я ношу.
И стану вмиг для всех хорошим.
Меня Иосиф назовут.
Но сам с собой за стопкой чая,
О юности былой скучая,
Вопрос задам себе случайно, —
Зачем волкам носить хомут?
Ранее в марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Алексея Навального, посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина и в стихах прокомментировал призыв главы государства не закупаться продуктами впрок.