Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение росту цен на бензин и призыву президента России Владимира Путина не закупать продукты впрок. Свое произведение артист выложил в Instagram.
Музыкант упомянул цены на бензин и то, что Путин удивился их росту.
Заправляясь на Лукойл,
Удивился я цене.
Но начальник успокоил.
Все подорожает? Не!
Далее Шнуров прокомментировал слова президента о том, что россиянам не следует тратить деньги на закупку продуктов впрок, поскольку ситуация с их поставками — надежная.
Льются словеса в нектаре,
Укрепляя нашу рать.
Макарон хотел затарить,
Но теперь не буду брать.
Нет сомнений, и в помине,
Чтоб в кладовку что-то класть.
Никогда народ не кинет,
Наша избранная власть.
Артист предположил, что наученный горьким опытом российский народ должен действовать от противного.
Громче песни, выше знамя,
С заявлением в связи.
Наизусть урок мы знаем.
Побежали в магазин!
17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.