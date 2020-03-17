Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» во время интервью Тине Канделаки, запись их беседы опубликована на сайте издания.

Во время блиц-опроса, когда Канделаки спросила «Крым наш?», Шнуров помычал и размышлял в течение десяти секунд, после чего ответил устойчивым выражением. Артист не раскрыл значения своих слов.

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В ответ на вопрос «Путин — красавчик?» исполнитель ответил положительно, после чего добавил: «Он был красавчиком до того момента, пока не пошел в политику».

Когда Канделаки спросила артиста, считает ли он жуликом оппозиционера Алексея Навального, тот сказал «нет». «Навальный — ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, опасный. Но он ему удается», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Шнуров в стихах высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию. Также в марте музыкант написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

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