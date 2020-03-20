Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении отметил исчезновение из соцсетей фотографий из курортных стран. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Жопы, пальмы, пляжи, тачки,

Яхты, виллы, ***** [блин], и те

Фоточки со странной жрачкой,

Вдруг исчезли из сетей.

Театральной постановки

Не покажут. Типа, сорри.

И такой сюжет неловкий

Фото делать не на море.

Музыкант сделал вывод, что эскортницы вернулись из-за рубежа и сидят на карантине.

Выставки, любовь к картинам

Не увидите, ребят.

Весь эскорт под карантином

Прилетели и сидят.

Артист также написал стихотворение, посвященное лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Тот ранее призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику. Так Жириновский прокомментировал ответ Шнурова на вопрос о принадлежности Крыма: «Его спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении?»

Тень встает из прошлого, из века.

В суд бы подал, чтоб наверняка,

Но нет. Он с трибуны кукарекал,

Чтоб не забывали старика.

Шнуров сравнил Жириновского с петухом, кукарекающим с трибуны, и со старым клоуном, отметив, что время политика истекло.

Перья распустил он, так же пышно.

Был подъем, теперь пошел на спад.

Понимая то, что время его вышло

Старый клоун шутит невпопад.

И гримасой испугать всех хочет,

Но выходит жалостно и жалко.

Скачет он попрежнему, как кочет

И показывает маленькое жалко.

17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

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