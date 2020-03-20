Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в матерном стихотворении отметил исчезновение из соцсетей фотографий из курортных стран. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Жопы, пальмы, пляжи, тачки,
Яхты, виллы, ***** [блин], и те
Фоточки со странной жрачкой,
Вдруг исчезли из сетей.
Театральной постановки
Не покажут. Типа, сорри.
И такой сюжет неловкий
Фото делать не на море.
Музыкант сделал вывод, что эскортницы вернулись из-за рубежа и сидят на карантине.
Выставки, любовь к картинам
Не увидите, ребят.
Весь эскорт под карантином
Прилетели и сидят.
Артист также написал стихотворение, посвященное лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Тот ранее призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику. Так Жириновский прокомментировал ответ Шнурова на вопрос о принадлежности Крыма: «Его спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении?»
Тень встает из прошлого, из века.
В суд бы подал, чтоб наверняка,
Но нет. Он с трибуны кукарекал,
Чтоб не забывали старика.
Шнуров сравнил Жириновского с петухом, кукарекающим с трибуны, и со старым клоуном, отметив, что время политика истекло.
Перья распустил он, так же пышно.
Был подъем, теперь пошел на спад.
Понимая то, что время его вышло
Старый клоун шутит невпопад.
И гримасой испугать всех хочет,
Но выходит жалостно и жалко.
Скачет он попрежнему, как кочет
И показывает маленькое жалко.
17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В марте музыкант также высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.