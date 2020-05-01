Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала причиной снижения сексуальной активности. Такой вывод содержится в отчете британской компании Reckitt Benckiser, производящей презервативы Durex, согласно которому продажи средств контрацепции во время карантина упали.

«Продажи Durex умеренно снизились, поскольку введенные правила самоизоляции повлияли на спрос как в Европе, так и на развивающихся рынках в марте», — говорится в отчетности компании.

В то же время отмечается, что в первые два месяца 2020 года продажи презервативов, напротив, росли.

По мнению главы компании Лаксмана Нарасимхана, люди стали реже заниматься сексом, поскольку стараются сохранять дистанцию, опасаясь заразиться. Топ-менеджер указал, что сильнее всего продажи просели в странах с большим числом зараженных, в частности в Италии и Великобритании.

В апреле сообщалось, что крупный магазин секс-кукол отчитался о рекордном росте продаж после начала эпидемии COVID-19. По словам одной из основательниц компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен (Janet Stevensen), индустрия секс-кукол переживает революцию. Она связывает это с карантинными мерами, которые вводят многие страны. Некоторые покупатели скучают в изоляции и охотнее идут на эксперименты, другие видят в секс-игрушках безопасную альтернативу приложениям для знакомств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!