Российские проститутки обеднели из-за коронавируса

Российские проститутки в интервью «Газете.ру» рассказали о падении спроса на их услуги в связи с распространением коронавируса и введенного в стране режима самоизоляции. Так, секс-работницы признались, что обеднели: у них стало меньше клиентов, поскольку большинство из них самоизолировались и исключили лишние контакты, которые могут привести к заражению.

При этом и сами женщины заявили, что опасаются инфицирования, так как у многих из них есть хронические болезни, способные привести к тяжелому течению COVID-19. «Кто-то и туберкулезом переболел (...). Про заболевания, передающиеся половым путем, я вообще молчу, всякие гепатиты, герпесы — почти норма. Иммунитет посажен — тут уже не до шуток», — приводит издание слова Олеси из Санкт-Петербурга.

Она заявила, что число заказов уменьшилось на 50 процентов — похожую статистику приводит и Ассоциация секс-работников России «Серебряная роза». По оценке главы движения Ирины Масловой, доходы проституток снизились на 70-80 процентов, а денежные запасы сократились на 30-40 процентов, причем работницы этой сферы в последнее время тратят деньги только на еду и аренду квартир.

По оценкам «Серебряной розы», на этом рынке занято порядка трех миллионов человек, годовой оборот оценивается от 800 миллиардов до триллиона рублей. Средний заработок секс-работниц в Москве составлял 60-100 тысяч рублей, в регионах 30-50 тысяч.

В конце марта сообщалось, что спрос на секс-услуги из-за коронавируса упал на 30-40 процентов. При этом цены на услуги не снизились. По прогнозам Масловой, клиенты могут заинтересоваться вебкам-моделями или сексом по телефону.

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