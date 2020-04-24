Коронавирус вызвал ажиотажный спрос на секс-куклы

Крупный магазин секс-кукол отчитался о рекордном росте продаж после начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщает издание The Star.

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По словам одной из основательниц компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен (Janet Stevensen), индустрия секс-кукол переживает революцию. Она связывает это с карантинными мерами, которые вводят многие страны. Некоторые покупатели скучают в изоляции и охотнее идут на эксперименты, другие видят в секс-игрушках безопасную альтернативу приложениям для знакомств.

За первые недели апреля гетеросексуальные пары приобрели в магазине Sex Doll Genie на 33,2 процента больше секс-кукол, чем за весь апрель год назад. С февраля до марта продажи одиноким мужчинам выросли на 51,6 процента, одиноким женщинам — на 15,8 процента.

В 2018 году сообщалось, что владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».

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