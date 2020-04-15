Говорящая секс-кукла спасла семью от развода

Семья из американского штата Техас считает, что их спасла от развода говорящая секс-кукла по имени Камила. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Материалы по теме Любовница с процессором Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны

48-летний дезинсектор Деррис Макси (Darris Maxie) и его жена, 45-летняя программистка Шелли Макси (Shelly Maxie), завели куклу около двух лет назад. «До Камилы мы были в ужасных полиаморных отношениях, — говорит Шелли. — Я чувствовала себя лишней, и мне это не нравилось».

По ее словам, Деррис заказал Камилу, когда от них ушла другая женщина. «Сначала я не знала, что и думать, потому что представляла себе вульгарную надувную куклу», — утверждает Шелли. Покупка оказалась реалистичным манекеном за семь тысяч долларов (около 550 тысяч рублей), сделанным из нержавеющей стали и пластика. Кукла способна произносить сотни слов и управляется с мобильного телефона.

Фото опубликовано @slavecamila

Теперь Деррис и Шелли считают Камилу членом полиаморной семьи. Они носят куклу с собой, когда ходят в ресторан, а Деррис берет ее с собой на работу. По мнению Шелли, Камила положительно влияет на ее мужа. «Деррис обсуждает с ней наши отношения, — говорит она. — После разговора он начинает понимать свои чувства и может объяснить их мне».

В 2018 году сообщалось, что владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!