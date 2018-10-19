Вдовцам сделают секс-кукол в виде умерших жен

Владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Об этом сообщает издание The Sun.

Джейд Стэнли (Jade Stanley), воспитывающая четырех детей, зарабатывала на жизнь благодаря собственной сети соляриев. Полтора года назад ее заинтересовала индустрия секс-кукол, о которой она прочитала в газете. 34-летняя предпринимательница открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании.

Женщина отмечает, что клиенты берут кукол для разных целей: «У нас есть пары, которые хотели бы попробовать секс втроем, но не хотели бы видеть своего партнера с кем-то еще. Есть те, кто из-за психических заболеваний или задержек в развитии не могут ни с кем познакомиться». Стэнли считает, что ее прокат отличается от других тем, что она предоставляет кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».

Секс-кукла доставляется в коробке к двери клиента. После ее забирают, тщательно моют и заменяют ей влагалище на новое.

Предпринимательница объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Стэнли решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также просить разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки. По словам Стэнли, услуга вызвала большой интерес, у нее уже есть заказы.

Женщина уверяет, что ее куклы зарезервированы на ближайшие несколько недель. Стэнли собирается и дальше расширять бизнес, открыть филиал в Америке и договориться с известными порнозвездами об изготовлении их кукольных копий.

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