Реалистичная секс-кукла в виде ребенка довела журналиста до слез

dailymail.co.uk

Автор документального фильма «Би-би-си» об индустрии секс-игрушек в Японии расплакался при виде стилизованной под ребенка куклы для эротических утех. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналист Джеймс Янг (James Young) в рамках съемок фильма под названием Sex Robots and Us («Секс-роботы и мы») посетил одну из крупнейших японских фабрик по производству секс-кукол. Мужчина был поражен тому, насколько реалистичными оказались продукты. Особенно его поразила кукла в виде маленького ребенка.

Сотрудник завода рассказал, что возрастные рамки ограничиваются лишь фантазиями покупателя, и признал, что некоторые клиенты действительно заинтересованы в приобретении куклы-ребенка для секса. Журналист заявил, что вид обнаженного ребенка оказался ужасающим, и начал плакать. «Мне нужно выбраться отсюда», — заключил Янг.

В Японии не существует отдельных законодательных норм по поводу возрастных рамок в отношении секс-кукол, но подобные товары не продаются за пределами страны.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!