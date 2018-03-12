Африканцы объявили войну секс-куклам

Власти Замбии пообещали бороться с секс-куклами, которые, по информации СМИ, поступили в местные секс-шопы. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Замбийский министр национального руководства и религиозных дел Годфрида Сумаили (Godfridah Sumaili) заявила, что продажа или использование секс-кукол незаконны. Они попадают под запрет на изготовление, владение, ввоз, продажу и демонстрацию непристойных материалов или предметов. Нарушение карается тюремным заключением на срок до пяти лет.

По словам Сумаили, секс-куклы противоречат традициям и принципам Замбии. «Бог создал мужчину и женщину для сексуального удовлетворения, но делать это при помощи неодушевленных предметов аморально и для мужчин, и для женщин, — отметила она. — Давайте не будем заимствовать иностранные воззрения и опыт. Давайте просто верить в то, кто мы есть».

Сумаили объяснила необходимость запрета появлявшимися в прессе сообщениями о ввозе секс-кукол в Замбию. По ее словам, полиция ведет расследование. Корреспондент South China Morning Post отмечает, что ему не удалось отыскать в столице страны секс-шопы, которые торгуют секс-куклами.

Материалы по теме Любовница с процессором Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны

Лидер либеральной партии «Патриоты за экономический прогресс» Шон Тембо (Sean Tembo) осудил борьбу с секс-куклами. «У некоторых мужчин комплекс неполноценности. Они не могут признаться в любви, — объяснил он. — Если мужчины будут использовать секс-кукол, это поможет уменьшить количество случаев заражения СПИДом».

Отмечается, что в настоящее время 12,4 процента взрослых замбийцев заражены ВИЧ.

В 2017 году сообщалось, что открывшийся в Китае сервис по прокату секс-кукол закрылся после двух дней работы. Сотрудников компании обязали подписать документ с обещанием убрать с витрин куклы, которых полицейские сочли вульгарными.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!