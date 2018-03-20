Первый французский бордель с секс-куклами оказался под угрозой закрытия

Парижские власти рассмотрят жалобы на первый французский бордель с секс-куклами вместо проституток. Об этом сообщила французская версия новостного портала The Local.

Жалобы, призывающие к закрытию заведения, подали несколько коммунистов из Парижского совета, ссылаясь на его аморальность, а также феминистки, отметившие, что бордель пропагандирует культуру насилия. «Разве мы можем оправдывать существование бизнеса, который основан на симулировании изнасилования женщин?» — отметила представительница движения за права женщин Лоррэн Кестю (Lorraine Questiaux).

Однако полицейские отказываются считать подобное соитие изнасилованием: «Нельзя обвинить мужчину в изнасиловании куклы. Это сопоставимо с тем, что женщина написала бы жалобу на дилдо». Бордель уже обыскивала полиция и не обнаружила никаких нарушений закона. Также они отметили, что заведение не представляет опасности для общественного порядка.

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По документам бордель оформлен как игровой центр. Об его открытии сообщалось 1 февраля.

Клиенты могут взять напрокат одну из четырех кукол, чьи фотографии предоставлены на сайте. Адрес заведения не указан: клиенту придется внести предоплату, чтобы получить инструкции, как туда добраться. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро (около 6,3 тысячи рублей), за два часа придется отдать 149 евро (приблизительно 11,2 тысячи рублей). Доплатив 19 евро (около 1 340 рублей), можно получить шлем виртуальной реальности. Парам придется заплатить 120 (8,5 тысячи рублей) евро за час, к тому же каждый клиент должен оставлять сто евро (около семи тысяч рублей) в залог по прибытии.

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