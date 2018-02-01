Открыт первый европейский бордель с секс-куклами вместо проституток

Во Франции открылся первый бордель, который сдает напрокат секс-куклы. Об этом сообщает издание The Local.

Клиенты заведения могут взять напрокат одну из трех кукол. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро (около 6 200 рублей), за два часа придется отдать 149 евро (10 400 рублей). Доплатив 19 евро (1 300 рублей), можно получить шлем виртуальной реальности.

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Издание отмечает, что заведение не афиширует своего адреса. На сайте борделя указано, что он расположен в 14-м муниципальном округе Парижа на левом берегу Сены, точнее можно узнать только после оплаты заказа.

В 2016 году во Франции запретили оплату секс-услуг, однако аренда секс-кукол не нарушает закон.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Китае появилось мобильное приложение, которое позволяло брать секс-куклы напрокат. Сервис проработал два дня, а затем был закрыт по требованию властей.

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