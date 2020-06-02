Стало известно об обратном действии запрета продажи алкоголя до 21 года в России

Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года может привести к увеличению потребления спиртного среди российской молодежи. Об обратном действии поднятия возрастного ценза рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с Ura.ru.

«Это не даст ничего, кроме раздражения и непонимания людей этой возрастной группы. Представьте, вам 19 лет, вы уже год покупаете алкоголь, предъявляя паспорт, и тут вам запрещают делать это до 21 года. Все будут искать обходные пути — начнется обратная тяга», — отметил Шапкин.

Среди возможных последствий запрета продажи алкоголя до 21 года эксперт также назвал возникновение у молодых людей желания самостоятельно произвести спиртное или приобрести напитки низкого качества.

Кроме того, Шапкин раскритиковал идею разграничения алкоголя на крепкий и некрепкий. «Мы прекрасно понимаем, что и пивом можно накачаться сильнее, чем коньяком. Нет логики в таком разделении алкоголя», — подчеркнул он.

Ранее сенатор Валерий Рязанский рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя. Он подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность. По его словам, сенаторы также просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Предложение Рязанского поддержал главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн, подчеркнув, что «для России было бы полезно, чтобы это было с 21 года». Позднее он даже предложил закрепить возраст продажи алкоголя в Конституции.

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