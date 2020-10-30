Россияне больше иностранцев испугались потерять работу

Россияне больше, чем многие иностранцы, испугались потерять работу в течение следующего года. По этому показателю Россия обогнала 27 других стран, опрошенных аналитической компанией Ipsos, сообщает газета «Известия».

По данным, которые приводит издание, трое из четверых граждан России сообщают о страхе лишиться работы. На втором месте в этом списке испанцы с 73 процентами, на третьем — малайцы с 71 процентом. Меньше всего такого развития событий боятся в Германии (26 процентов), Швеции (30 процентов) и Нидерландах (36 процентов). В среднем по миру потерять работу боятся 54 процента работников.

По мнению представителей бизнеса, с которыми пообщались журналисты «Известий», самые большие опасения — у людей, занятых в секторе малого и среднего бизнеса, больше всего пострадавшем из-за пандемии SARS-CoV-2. Ситуацию может исправить государственное вмешательство, считают они: правительство может создать некий орган, который бы курировал происходящее в этой сфере экономики.

Официально в стране сейчас 4,8 миллиона безработных — но эксперты считают, что фактически их в три раза больше, около 15 миллионов.

Опрос проходил с 25 сентября по 9 октября текущего года, в нем поучаствовали 12,4 тысячи человек.