Ученые рассказали о главном страхе россиян

Главный страх россиян связан с коронавирусом меньше, чем с потерей телефона или работы. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов Центра когнитивных программ и технологий РГГУ, сообщают «Известия».

Ученые работали над созданием словаря концептов и терминов угроз. Опрос в рамках проекта показал, что коронавирус не воспринимается населением как угроза, больше всего россияне боятся потерять работу. Риск заболеть COVID-19 находится на последнем месте среди двух десятков причин для тревоги. Однако вакцинация от коронавируса воспринимается людьми как более значительная угроза.

Главный страх молодежи, по словам ученых, — потеря мобильного телефона. Жители страны также боятся сокращения зарплаты, повышения налогов и роста цен.

Ранее в октябре психолог Сергей Ланг назвал страх одиночества самым распространенным среди россиян. Страх потери работы, по его словам, стоит на втором месте. Подобная фобия обострилась во время пандемии коронавируса, так как люди ежедневно живут в страхе попасть под сокращение и потерять доход. Третий по распространенности страх россиян — аэрофобия.