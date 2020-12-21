Россияне попросили на Новый год биткоины и вакцину от коронавируса

Россияне назвали самые неожиданные подарки на Новый год. Результаты соответствующего опроса проекта Hi-Tech Mail.ru поступили в редакцию «Ленты.ру».

Тройку необычных подарков возглавляет биткоин, отметившийся взрывным ростом стоимости в последнее время — его попросили 14,9 процента опрошенных. За ним следует клетка Фарадея — короб от внешних электромагнитных помех (14,5 процента) и капсула для самоизоляции в квартире (13,4 процента).

Среди самых неожиданных подарков оказалась и вакцина от коронавируса — ее выбрали 7,6 процента респондентов. Большая часть тех, кто выбрал препарат от COVID-19 (69,2 процента), хотели бы получить российскую вакцину «Спутник V», на втором месте (16,7 процента) — вакцина от Pfizer.

Больше половины опрошенных (51 процент) хотят получить вакцину только бесплатно, 20,8 процента респондентов готовы заплатить за нее до тысячи рублей, 16,2 процента согласны отдать за эффективный препарат любые деньги.

В опросе, которые проводился на сайте Hi-Tech Mail.ru с 15 по 20 декабря, приняли участие девять тысяч человек.