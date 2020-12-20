Россияне перечислили лучшие подарки на Новый год. Результаты исследования банка «Русский стандарт» приводит РИА Новости.

Большинство опрошенных жителей страны назвали лучшим подарком на праздник деньги, а самым незабываемым подарком стала «поездка в Турцию как подарок самой себе».

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5 процента респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5 процента. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23 процента)», — подчеркнули авторы исследования.

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Большинство опрошенных, 63 процента, в реальности также получают на Новый год наличные, на которые сами покупают себе подарок. При этом 22 процентам близкие люди дарят полезные подарки, еще 14 процентов респондентов получают подарок для души. Реже всего дарят россиянам предоплаченную карту или сертификат — только 2 процентам.

Помимо этого, россиянам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке. Респонденты в числе прочего перечислили: «поездку в Турцию как подарок самой себе», сюрпризы от друзей, подаренную 101 розу, а также рисунки от детей, автомобили и смартфоны последних моделей.

Ранее психологи назвали новогодние подарки с терапевтическим эффектом. Например, это может быть вещь, которая напомнит человеку о детстве. Член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова назвала подарки возвращением в детство. На своем примере она пояснила, что, несмотря на профессиональный успех, хотела бы получить в подарок калейдоскоп.