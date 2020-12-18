В Москве пятилетний мальчик сбежал ночью за новогодним поездом из рекламы

В Москве пятилетний мальчик сбежал ночью из дома, чтобы увидеть новогодний поезд из рекламы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в 4 утра 18 декабря сотрудники ДПС нашли ребенка на остановке на Щелковском шоссе. Он был одет в одну пижамную кофту, белье и ботинки. Мальчика доставили в больницу, врачи установили, что холод не навредил его здоровью. Полиции удалось установить семью мальчика — россияне живут в доме недалеко от места, где нашли ребенка.

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Мать рассказала, что накануне в детском саду была репетиция новогоднего праздника, после которой Аркадий (имя изменено) всю дорогу домой рассказывал про поезд из рекламы, на котором хочет покататься. «У него проблемы с речью, поэтому я решила, что сын просто хочет поскорее увидеть поезд, на котором семья в праздники ездит в гости к бабушке», — объяснила женщина.

Дома Аркадий рисовал подарки, которые хотел бы получить от Деда Мороза. Затем его уложили спать, но ночью он решил сам встретить праздничный поезд. Благодаря росту он открыл дверь, спустился на лифте с пятого этажа на первый и вышел на улицу. Об исчезновении ребенка стало известно около семи утра, когда семья проснулась, утверждает мать.

Аркадий — один из двух приемных детей в семье, у родителей также есть четверо родных детей, пишет «МК». Все они учатся в обычной школе и ходят на развивающие занятия. Мать рассказала, что дома соблюдаются меры безопасности: на окнах есть замки, а на входной двери — две защелки, которые «казались надежными».

Как пишет «Комсомольская правда», приемные родители мальчика — священнослужители, они усыновили его в 2018 году. Издание указывает, что у россиян двое своих детей и еще один приемный. По его данным, после обнаружения мальчик рассказал полиции, что вышел посмотреть на любимые пожарные машины. При этом родителей не могли найти несколько часов, а затем выяснилось, что они спали и якобы не знали о пропаже ребенка. У органов опеки не было к семье претензий. На данный момент мальчик находится в больнице, прокуратура проводит проверку, после которой станет известно, вернется ли он в семью.