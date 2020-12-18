Подсчитаны траты россиян на создание новогоднего настроения

На украшение дома и создание новогоднего настроения россияне в среднем потратили 5,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики «Яндекс. Маркета». В праздничный набор обычно входят искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор, указывает РИА Новости.

Что касается стоимости продуктов к новогоднему столу, то еда в среднем обходится в 5729 рублей без учета алкоголя. Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, мимоза и селедка под шубой, бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков.

По подсчетам аналитиков, в среднем россияне в 2020 году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей. Что касается подарков на Новый год, то россияне не готовы тратить на них больше тысячи рублей. Большинство опрошенных сервисом OneTwoTrip в этом году собираются дарить близким «приятные мелочи», их доля составила 48 процентов.

Ранее психологи дали советы, как создать праздничное настроение в условиях пандемии. По их словам, к примеру, во время ограничений перед праздниками важно заняться поиском и реализацией новых возможностей. Более того, в целом позитивный настрой способен укрепить иммунитет.