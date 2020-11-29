Психологи назвали россиянам способы создать новогоднее настроение в пандемию

Российские психологи назвали способы создать новогоднее настроение в период пандемии коронавируса. Об этом специалисты рассказали в беседе с RT.

По словам психолога Натальи Варской, на настроение в Новый год влияет в первую очередь личность каждого человека. Она также подчеркнула, что позитивный настрой укрепляет иммунитет.

«Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и все будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют», — отметила специалист.

Она заметила, что для празднования Нового года и Рождества не нужны увеселительные заведения, поскольку это семейные праздники.

В свою очередь, клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что даже во время коронавирусных ограничений перед праздниками важно заняться поиском и реализацией новых возможностей. По его словам, люди смогут снизить интенсивность отрицательных эмоций, изменив свое восприятие обстоятельств вокруг.

«Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать», — объяснил Хорс.

Ранее 29 ноября сообщалось, что в среднем россияне в 2020 году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей, подсчитали аналитики Superjob. Бюджет на праздники уже составили 35 процентов опрошенных россиян, еще 44 процента респондентов заявили, что не планируют траты, 21 процент граждан затруднились ответить на вопрос.