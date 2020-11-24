Рошаль дал россиянам рекомендации по празднованию Нового года в пандемию

В период пандемии коронавируса россиянам следует меньше ходить друг к другу в гости, в том числе на Новый год. Свои рекомендации в эфире телеканала «Россия 24» дал глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль.

«[Походы в гости], конечно, по возможности надо ограничивать», — сказал врач. Он отметил, что для профилактики заражения все так же важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и других рекомендации эпидемиологов.

Доктор указал, что предсказать ситуацию с эпидемией к концу года сейчас невозможно, но также нельзя отменить гражданам новогодние праздники. Он призвал властей не запрещать прогулки и другие элементы торжества, которые «радуют глаз». «Большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо, но у нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на елки и так далее. Это запрещать нельзя», — добавил Рошаль.

Ранее Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам по традиции встречать Новый год в кругу семьи и друзей, при этом «приглашая всех, кого хотите видеть». Он корпоративов он посоветовал отказаться.