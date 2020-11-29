Подсчитаны траты россиян на Новый год

В среднем россияне в 2020 году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей, подсчитали аналитики Superjob. Об этом сообщает РБК.

Бюджет на праздники уже составили 35 процентов опрошенных россиян, еще 44 процента респондентов заявили, что не планируют траты, 21 процент граждан затруднились ответить на вопрос.

По данным исследования, женщины чаще планируют бюджет на празднование Нового года, чем мужчины (38 процентов против 32), однако мужчинами закладывается больше денег на праздники (19,3 тысячи рублей против 17 тысяч).

Больше всего на новогодние праздники планируют тратить жители Москвы (в среднем 22,6 тысячи рублей). На втором месте — Санкт-Петербург (20,7 тысячи рублей), на третьем — Самара (20 тысяч рублей).

Опрос проходил с 17 по 24 ноября, в нем приняли участие пять тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что российские туристы раскупили все дорогие туры по стране на новогодние праздники. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что в этом году бронирование новогодних туров идет медленнее, чем в прошлом, поскольку люди боятся введения новых ограничений и того, что могут сами подхватить коронавирус. Однако при этом туроператоры наблюдают «парадоксальную картину».

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