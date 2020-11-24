Россияне собрались во время «Черной пятницы» покупать подарки на Новый год

Всего 11 процентов россиян ждут начала «Черной пятницы» 27 ноября 2020 года. Это следует из исследования потребительских предпочтений, которое провела Rambler Group на своих ресурсах. Часть респондентов (21 процентов) ранее не слышала о «Черной пятнице», остальные — не следят за стартом глобальных распродаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Большинство опрошенных (57 процентов) не планируют непосредственно участвовать в акциях «Черной пятницы», а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19 процентов респондентов уверенно заявили, что будут четко придерживаться заранее составленного списка, 7 процентов признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17 процентов опрошенных — они купят то, что им понравится.

Самой популярной категорией покупок предстоящей «Черной пятницы» пользователи назвали подарки на Новый год (26 процентов). На втором месте оказались еда и напитки (17 процентов), третье поровну разделили лекарства и бытовая техника — по 15 процентов. Купить одежду и обувь со скидкой планируют лишь 12 процентов респондентов, книги — 8 процентов. Наименьшим спросом в период проведения акции будут пользоваться мебель и товары для дома, косметика и средства по уходу, украшения и аксессуары – 4, 2 и 1 процент соответственно.

Мнения участников опроса по поводу того, где лучше совершать покупки в «Черную пятницу», разделились почти поровну. Большая часть респондентов (36 процентов) предпочитает совмещать офлайн- и онлайн-шопинг, 32 процента опрошенных собираются пойти в торговые центры, столько же — выбрали покупки в онлайне.

Россияне не сошлись в финансовых ожиданиях от предстоящей «Черной пятницы». Большинство опрошенных (55 процентов) отложили на покупки не более 3 тысяч рублей. Доля тех, кто планирует потратить в акцию от 3 до 10 тысяч рублей, составила 19 процентов, а сумму больше 50 тысяч рублей готовы оставить в магазинах лишь 12 процентов россиян.

Исследование Rambler Group проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно на портале «Рамблер». В нем приняло участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России.