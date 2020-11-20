Россиянам дали советы по защите от мошенников в «черную пятницу»

Мошенники начинают более активно атаковать пользователей сети в преддверии «черной пятницы» и в дни самых крупных распродаж, говорится на сайте Роскачества. Специалисты организации дали советы, как россиянам защититься от киберпреступников.

Так, юзеров призвали обращать внимание на доменное имя сайта. Фальшивые ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написаны с ошибками или замененными символами. Также бывают случаи, когда они имеют необычные доменные окончания.

Если поисковик по запросу показал какой-либо сайт одним из первых, это еще не значит, что он безопасный, уверены специалисты. Они также предложили проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если он был создан недавно, то совершать покупки там не стоит.

Также пользователям советуют проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности (в браузерах это обычно обозначается знаком замочка в адресной строке). По словам сотрудников, если скидка непропорционально большая по сравнению с другими сайтами, то это повод насторожиться.

Перед покупкой стоит проверить реквизиты интернет-магазина. На мошеннических сайтах чаще всего это реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. В таком случае перевод будет физическому лицу и вернуть деньги в случае обмана будет куда сложнее.

Россиян также призвали не переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах, не поддаваться на манипуляции, такие как всплывающие заманивающие баннеры и акции с таймерами.