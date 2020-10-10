Россиянам дали совет на случай высокого расхода мобильного интернет-трафика

Если смартфон расходует подозрительного много интернет-трафика, нужно незамедлительно отключить доступ к сети и выключить устройство. Такой совет в беседе с агентством «Прайм» россиянам дала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Она пояснила, что в фоновом режиме смартфоны обновляют некоторые серверы, в том числе серверы операторов сим-карт. «Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред», — отметила Боровикова.

Чтобы не допустить превышения траты трафика, стоит поставить ограничение на его использование. Сделать это можно в настройках любого современного телефона, добавила эксперт.

По ее словам, антивирусные программы без интернета на смартфонах также работают с трудом. Поэтому в случае обнаружения подозрительной активности, нужно выключить телефон, вынуть сим-карту или проверить уже «пустое» устройство на наличие вирусов, подключившись к сети Wi-Fi.