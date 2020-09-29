Обнаружены опасные приложения на Android

В 17 приложениях для смартфонов на операционной системе Android обнаружили опасное вредоносное программное обеспечение (ПО), цель которого — красть личные данные пользователей. Об этом сообщается на сайте компании Zscaler, специализирующейся на облачной безопасности.

По словам специалистов, речь идет о вредоносе Joker, разработчики которого продолжают находить лазейки для того, чтобы попасть в официальный магазин приложений Google Play.

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Сотрудники компании нашли по крайней мере 17 опасных программ. Среди них переводчик, мессенджеры для обмена сообщениями, приложение для работы с фото, конвертеры PDF-файлов. В сумме приложения загрузили около 120 тысяч раз.

Joker в случае успешной установки на смартфоне на Android сможет красть SMS-сообщения, списки с контактами, информацию об устройстве. В настоящее время все вычисленные опасные приложения недоступны для загрузки.

В Zscaler призвали владельцев гаджетов внимательнее смотреть на запросы, исходящие от приложений. Так, потенциального зловреда можно определить по одновременным обращениям о доступе к сообщениям, контактам и спискам звонков. Также важно читать отзывы о приложениях, добавили в компании.

Об активности Joker сообщалось в июне. Тогда как минимум два мобильных приложения из Google Play оказались опасными для пользователей. Шпионский модуль нашли в приложениях Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages. Программы были ориентированы на детей и подростков и предназначены для обмена текстовыми сообщениями.