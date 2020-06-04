Обнаружены мошеннические приложения для iPhone

В AppStore обнаружили три мошеннических VPN-приложения. По данным экспертов компании Avast, это платные программы, стоимость подписки на которые сильно завышена и которые некачественно работают. Об этом говорится в сообщении Avast, поступившем в «Ленту.ру».

Среди таких приложений были названы Buckler VPN, Hat VPN и Beetle VPN. После установки пользователь получает бесплатный доступ на три дня. По окончании пробного периода со счета пользователя начинают списывать по 10 долларов (около 700 рублей по нынешнему курсу) в неделю. В материале отмечается, что на самом деле подобные подписки стоят намного дешевле. При этом при запуске после оплаты подписки от пользователей требуют внести дополнительную плату за доступ.

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Сами по себе они не опасны, а их рейтинг в AppStore достаточно высокий: от 4,6 до 4,8. Формально создатели этих VPN-приложений не нарушили никаких правил, так как их продукт не является вредоносным. Однако эксперты из Avast уверены, что высокий рейтинг и хорошие отзывы в AppStore ненастоящие.

Эксперты порекомендовали пользователям iPhone обращать внимание на стоимость подписок на приложения и следить за тем, сколько денег списывается с их счетов. О проблеме специалисты сообщили в компанию Apple.

Ранее сообщалось о том, что в Google Play Store были обнаружены два приложения, оказавшиеся опасными для пользователей, так как в них содержался «относительно свежий вредонос Joker». Если пользователь установит такое приложение на свое устройство, мошенники получат доступ к выполнению различных операций на нем.

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