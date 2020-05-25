Большинство мировых компаний оказались уязвимы для хакеров

Даже неопытный хакер может проникнуть во внутреннюю сеть 71 процента мировых компаний. На вход в локальную сеть ему понадобится минимум полчаса, а в среднем четыре дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Positive Technologies, основанном на данных безопасности систем 28 компаний.

«В большинстве случаев сложность атаки оценивалась как низкая, то есть ее мог бы осуществить и низкоквалифицированный хакер, который обладает лишь базовыми навыками», — отметили исследователи. Экспертам с помощью внешних пентестов (проникновения из интернета) удалось получить доступ к локальным сетям 93 процентов организаций.

При этом, по словам специалистов, следы атаки были обнаружены в системах каждой шестой компании. То есть, их инфраструктура уже может находиться под контролем хакеров. Основным фактором риска эксперты назвали именно уязвимость систем безопасности, которую эксплуатируют хакеры.

Исследователи посоветовали компаниям регулярно проверять ресурсы, доступные для подключения из сети. Кроме того, среди сотрудников стоит выработать четкие правила создания паролей и контролировать их выполнение. При этом следует своевременно обновлять системы безопасности компьютеров и устанавливать новое программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что со смартфонов на Android хакеры годами тайком крали личную информацию с помощью вредоносного программного обеспечения, которое умело маскировало свои действия. Программа была активна с 2016 года, то есть не менее четырех лет. Жертвами мошенников стали десятки тысяч людей.

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