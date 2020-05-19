На Украине задержали укравшего рекордный объем данных хакера

В Ивано-Франковской области задержали хакера Sanix, укравшего рекордный объем данных. Об этом сообщает «Еспресо» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионами уникальных паролей», — заявила пресс-служба СБУ.

В ведомстве сообщают, что об этом хакере писали Guardian, Forbes и Newsweek, а также снял сюжет телеканал Italia 1, поскольку Sanix выставил на продажу базу данных, которая была «самым крупным за всю историю массивом похищенных данных». Подобных баз у взломщика было не менее семи. Они включали персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза, США и Канады.

Возбуждено уголовное дело. У задержанного изъяли компьютерную технику с похищенной информацией, телефоны и наличные от незаконных операций на сумму почти 190 тысяч гривен и более 5 тысяч долларов.

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