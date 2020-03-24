Сотрудники ФСБ разоблачили крупнейшую хакерскую группировку, действовавшую в 11 регионах России. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Задержаны более 30 хакеров за продажу краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов.
Преступная группировка торговала похищенными данными кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков, доступ к которым вследствие незаконного проникновения в учетные записи пользователей интернета и платежных систем.
Спецоперация прошла в Москве, Петербурге, Крыму, Северной Осетии и еще шести областях.
19 марта Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей. По данным «Би-би-си», кибератака по такой схеме потенциально может поставить под угрозу стабильность интернета во всей стране.