Сотрудники ФСБ разоблачили крупнейшую хакерскую группировку, действовавшую в 11 регионах России. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Задержаны более 30 хакеров за продажу краденых банковских карт через 90 интернет-магазинов.

Преступная группировка торговала похищенными данными кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков, доступ к которым вследствие незаконного проникновения в учетные записи пользователей интернета и платежных систем.

Спецоперация прошла в Москве, Петербурге, Крыму, Северной Осетии и еще шести областях.

19 марта Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей. По данным «Би-би-си», кибератака по такой схеме потенциально может поставить под угрозу стабильность интернета во всей стране.

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