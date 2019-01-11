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Хакер из «Шалтая-Болтая» обвинил ФСБ в крышевании

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Константин Тепляков

Хакеры из организации «Шалтай-Болтай» отдавали ФСБ часть денег, полученных от продажи информации. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал бывший участник группировки Константин Тепляков, досрочно освободившийся из тюрьмы.

«Гарантировалось какое-то покровительство, неприкосновенность, и да, было необходимо делиться финансами», — заявил он. Подробности финансовых отношений Тепляков раскрывать не стал.

Киберпреступник пояснил, что контакты с российской спецслужбой наладил лидер «Шалтай-Болтая» Владимир Аникеев. По словам Теплякова, тот обязательно уведомлял ФСБ о готовящемся «сливе» на ту или иную персону, и получал указания о дальнейших действиях. «Были такие эпизоды, когда с той стороны, соответственно, поступали какие-то массивы информации», — добавил он.

Ранее Тепляков рассказал, что открытое сотрудничество хакеров с ФСБ началось с лета 2015 года.

Группировка «Шалтай-Болтай» (также известная под именем «Анонимный интернационал») в течение нескольких лет взламывала аккаунты бизнесменов и чиновников. Полученная информация сливалась в сеть или продавалась. Глава «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев был приговорен летом 2017 года к двум годам лишения свободы. Сообщалось, что он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Он вышел из тюрьмы в августе 2018 года.

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Предыстория: Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ
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